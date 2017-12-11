Брагин: Костин и Свечников не забронировали места на МЧМ, пусть показывают себя

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал о подготовке команды к МЧМ-2018, который пройдёт в Баффало с 26 декабря по 5 января.



— Объявили, что Дронов не едет. С Зайцевым всё в порядке?

— Да, так и есть. Рассейкин тоже получил травму и поехал домой. Но ничего тут не сделаешь, травмы есть травмы. Хоккей.



— Сколько ребят из тех, кто тренируется в Новогорске, поедут на МЧМ?

— 18-20 человек в зависимости от того, будут ли все здоровы из Северной Америки. Если да, то, значит, эта цифра.



— Можно сказать, что у Костина и Свечникова забронированы места в Баффало?

— Ни в коем случае. Дадим им сыграть в двух товарищеских матчах, пусть показывают себя, — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России на сборе перед МЧМ