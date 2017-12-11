Алтыбармакян: никакого питерского лобби в молодёжной сборной нет, клубное звено

Нападающий молодёжной сборной России Андрей Алтыбармакян поделился ожиданиями от МЧМ-2018.



«Никакого питерского лобби у нас тут нет (смеётся). Просто в клубе играли этим сочетанием, вот и здесь решили посмотреть. Не знаем, какие перестановки будут дальше. На Суперсерии было интересно сыграть, посмотреть, как будем себя вести на канадских площадках. Самооценка поднялась, знал, что мы можем. Просто надо было проверить себя. Россия может обыграть любого соперника. На Матч звёзд в этот раз не поеду, есть цель поважнее. Такое событие бывает раз в жизни.



В 2011 году смотрели МЧМ, который проходил в Баффало. Любимым игроком был Кузнецов», — передаёт слова Алтыбармакяна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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