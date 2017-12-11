Брагин: считаю сборную Финляндии фаворитом МЧМ, у них хороший уровень

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал о подготовке команды к МЧМ-2018, который пройдёт в Баффало с 26 декабря по 5 января.



«Пока ничего не ясно с вратарями, ребята примерно в равных ситуациях. Посмотрим. Товарищеские матчи определят. Мельничук и Бердин в заявку попадут, решим, кого третьим взять. Зайцев был капитаном. Если будет здоров, думаю, им и останется.



Вообще, считаю, что сборная Финляндии — фаворит. Они и юниорский чемпионат этим годом выиграли, у них хороший средний уровень игроков этого созыва. Фавориты всё те же — США, Канада, Швеция. Чехи неплохую сборную собрали. Просто не будет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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