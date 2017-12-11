Кравцов: в молодёжной сборной я не наглею, никто предвзято не относится

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов рассказал об атмосфере в команде перед МЧМ-2018.



«Хорошее настроение. Поиграли, развеялись. Провели день с пользой. В психологическом плане стараюсь ни о чём не думать. Стараюсь отдаваться на льду полностью. Я себя не накручиваю. Выхожу и делаю то, что должен. У меня есть опыт игры в КХЛ, любой опыт — это всегда польза. У нас в клубе Анвар Гатиятулин никому не даст поймать звезду. Быстро поставит на место.



Ни в сборной, ни в клубе ко мне как к молодому никто предвзято не относился. Все относятся с пониманием, я тоже не наглею.



МЧМ 2011 года смотрел в кругу семьи. Были положительные воспоминания от победы наших. Кузнецов, Панарин, Кицын — много хороших ребят тогда играли», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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