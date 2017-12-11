Определены три лучших игрока недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, набравший 7 (6+1) результативных баллов в четырёх встречах. В матче с «Монреаль Канадиенс» он оформил третий хет-трик в карьере.



Второй звездой признан вратарь «блюзменов» Джейк Аллен, выигравший четыре встречи и отразивший в них 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,50.



Третьей звездой стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт, отразивший на неделе 95,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,67.

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