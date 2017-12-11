Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Определены три лучших игрока недели в НХЛ

Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, набравший 7 (6+1) результативных баллов в четырёх встречах. В матче с «Монреаль Канадиенс» он оформил третий хет-трик в карьере.

Второй звездой признан вратарь «блюзменов» Джейк Аллен, выигравший четыре встречи и отразивший в них 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,50.

Третьей звездой стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт, отразивший на неделе 95,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,67.

Русская неделя в Америке: в НХЛ нет суше Бобровского и щедрее Панарина
Свечников вернулся после травмы, Якупов не проходит в состав «Колорадо», а Кучеров и Овечкин забросили 20-е шайбы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент