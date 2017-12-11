Юрзинов-мл.: «Сибири» важно получить уверенность, в перерыве подтянем моменты

Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Трактором» (4:3).



«Я считаю, хорошая игра сегодня была. «Трактор» играл хорошо, мы сегодня хорошо играли. Разбирали большинство соперника, готовились. Знали, что два звена очень прилично играют в численном большинстве. Было непросто после первого периода, когда проигрывали — 0:2. Нашли в себе силы и смогли выравнять игру, вырвать в конце. Важно на этом этапе получить уверенность. Хорошо, что у нас получится первый перерыв, где мы можем поработать, подтянуть какие-то моменты. Я считаю, что мы сыграли хорошо и нам надо двигаться вперёд», — цитирует тренера официальный сайт «Трактора».

«Сибирь» одолела «Трактор», одержав первую победу под руководством Юрзинова