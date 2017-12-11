Емелин: наконец-то «Югра» победила, ребята сражались и вытащили игру

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями от игры с «Автомобилистом» (4:3 Б). «Югра» сумела прервать серию поражений из двенадцати матчей.



«Давно не побеждали. Наконец-то победили. Спасибо ребятам, они очень хотели, сражались, вытащили игру. В третьем периоде здорово сыграли и вытащили матч. По буллитам нам повезло, вратарь здорово сыграл», — приводит слова Емелина официальный сайт команды из Екатеринбурга.



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«Югра» в серии буллитов одолела «Автомобилист», выиграв впервые с октября