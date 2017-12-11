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Гол и результативная передача Лапенкова помогли «Сочи» переиграть «Спартак»

Хоккей

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду одержал победу над московским «Спартаком», игра завершилась со счётом 3:1.

В команде Сергея Зубова заброшенными шайбами отметились Илья Хохлов, Эрик О`Делл и Евгений Лапенков. Единственный гол в составе «Спартака» записал на свой счёт Анатолий Никонцев.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Хохлов (Цветков, Лапенков) – 09:51 (5x4), 1:1 – Никонцев (Воронин, Юдин) – 37:01 (5x5), 2:1 – О'Делл (Уэллман, Ларичев) – 37:53 (5x5), 3:1 – Лапенков (Цветков) – 52:06 (5x5)
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