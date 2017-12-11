Гол и результативная передача Лапенкова помогли «Сочи» переиграть «Спартак»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду одержал победу над московским «Спартаком», игра завершилась со счётом 3:1.



В команде Сергея Зубова заброшенными шайбами отметились Илья Хохлов, Эрик О`Делл и Евгений Лапенков. Единственный гол в составе «Спартака» записал на свой счёт Анатолий Никонцев.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.