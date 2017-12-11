Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Слован»

В Минске местное «Динамо» взяло верх над братиславским «Слованом», встреча закончилась со счётом 3:1. Белорусскому клубу удалось прервать свою серию поражений, которая насчитывала четыре матча.



Среди подопечных Горди Дуайера заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Марк-Андре Граньяни, Шарль Ленгле и Джек Скилле. Единственный гол в составе «орлов» забил Мартин Ревай.



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