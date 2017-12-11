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Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Слован»

Хоккей

В Минске местное «Динамо» взяло верх над братиславским «Слованом», встреча закончилась со счётом 3:1. Белорусскому клубу удалось прервать свою серию поражений, которая насчитывала четыре матча.

Среди подопечных Горди Дуайера заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Марк-Андре Граньяни, Шарль Ленгле и Джек Скилле. Единственный гол в составе «орлов» забил Мартин Ревай.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 1
1:0, 2:1, 0:0
Слован
Братислава
1:0 – Граньяни (Скилле, Хауден) – 17:48 (5x4), 2:0 – Ленгле (Хауден, Фонтейн) – 31:35 (5x5), 2:1 – Ревай (Микуш, Месарош) – 33:28 (5x4), 3:1 – Скилле (Граньяни, Хауден) – 36:03 (5x4)
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