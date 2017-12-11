«Витязь» уступил рижскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд

Рижское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Валерия Белова потерпела третье поражение подряд.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Эдгарс Кулда, Микелис Редлихс, Микс Индрашис и Кристапс Зиле. У «Витязя» голы на свой счёт записали Матиас Мюттюнен и Алексей Макеев.
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