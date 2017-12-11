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«Витязь» уступил рижскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Валерия Белова потерпела третье поражение подряд.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Эдгарс Кулда, Микелис Редлихс, Микс Индрашис и Кристапс Зиле. У «Витязя» голы на свой счёт записали Матиас Мюттюнен и Алексей Макеев.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
4 : 2
1:0, 1:1, 2:1
Витязь
Московская область
1:0 – Кулда (Липсбергс, Бичевскис) – 12:09 (5x5), 2:0 – Редлихс М. (Галвиньш, Редлихс К.) – 26:25 (5x4), 2:1 – Мюттюнен (Рендулич) – 34:01 (5x5), 3:1 – Индрашис (Салмела, Редлихс М.) – 43:30 (5x5), 3:2 – Макеев (Афиногенов) – 48:58 (5x5), 4:2 – Зиле (Бичевскис) – 54:24 (5x5)
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