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С. Зубов: игра со «Спартаком» была принципиальной, «Сочи» к ней готовился

Хоккей

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от игры со «Спартаком», в которой его подопечные взяли верх со счётом 3:1.

«Игра была сегодня принципиальная. Мы готовились к ней. Неплохо провели первый период. Опять удаления немножко сломали игру. Неплохо сыграли в меньшинстве наши спецбригады. Все равно рады, это важные три очка. Теперь пауза — отдыхаем и снова готовимся», — приводит слова специалиста официальный сайт ХК «Сочи».

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