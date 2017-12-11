Епанчинцев: «Спартак» не выполнил тренерскую установку, не было желания

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги игры с ХК «Сочи» (1:3).



«Эта игра и сама по себе, и по турнирной таблице даже не за три, а может, и за большее количество очков. К сожалению, наша команда сегодня не выполнила тренерскую установку. Это если мягко сказать. Не было того стремления, желания. Не знаю, почему. Будем разбираться. Не показали той игры, в которую могут играть. Возможно, наложилось то, что была 11-я игра через день. По физическим кондициям было видно, что соперник выглядит намного свежее. Эти моменты и реализация большинства…



Во втором периоде было четыре удаления подряд у соперника, но ни одного гола. Это решило исход матча. Команду соперника — с победой. Сейчас пауза, подзарядим батареечки — и опять в бой. Лёгких путей не ищем. И им были нужны очки, и нам, но с такой хорошей командой так играть нельзя. Будем готовиться», — цитирует Епанчинцева официальный сайт ХК «Сочи».

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