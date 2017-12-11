Е. Корешков: спад «Барыса» был прогнозируемым, учимся на поражениях

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (1:4).



«Несмотря на то что играли с одним из лидеров КХЛ, по самоотдаче и моментам выглядели хорошо. Если сохраним такой настрой и добавим в реализации, то в ближайших матчах обязательно победим. Невозможно весь сезон провести на одном уровне, тем более у нас изменилось полкоманды, много игроков появилось из чемпионата Казахстана. Это самый молодой состав за много лет. Этот спад прогнозировался и должен был случиться. Учимся на этих поражениях и в перерыве постараемся хорошо поработать. Уверен, что этот спад — временный», — цитирует тренера ТАСС.

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