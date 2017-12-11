Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: 20-е подряд поражение ЦСК ВВС

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя девять матчей.
«Барс» на домашнем льду уступил «Соколу» в серии буллитов — 2:3 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 17:00 МСК
Барс
Казань
2 : 3
1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1
Сокол
Красноярск
1:0 – Голубев (Насыбуллин, Редков) – 10:10 (5x4), 1:1 – Князев (Гловацкий) – 23:09 (5x4), 1:2 – Железнов (Теряев) – 43:15 (5x5), 2:2 – Галимов (Емец) – 59:53 (4x5), 2:3 – Князев – 65:00 ( ПБ)
«Ижсталь» потерпела поражение во встрече с «Чэн Тоу» — 2:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
2 : 4
1:2, 0:1, 1:1
Чэн Тоу
Цзилинь
0:1 – Крысанов (Швецов) – 05:02 (5x5), 1:1 – Усанин (Ведерников, Семакин) – 05:15 (5x5), 1:2 – Гиздатуллин – 13:56 (бул), 1:3 – Елисеев (Швецов, Крысанов) – 34:09 (5x5), 1:4 – Елисеев (Швецов, Крысанов) – 57:11 (5x5), 2:4 – Рыжов – 59:45 (5x5)
ЦСК ВВС в овертайме проиграл «Ермаку» — 2:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Ермак
Ангарск
0:1 – Пайор (Севанькаев, Ванин) – 14:35 (5x5), 0:2 – Ванин (Севанькаев, Воронин) – 24:11 (5x4), 1:2 – Сулейманов (Карпусь, Таратунин) – 29:56 (5x4), 2:2 – Попов (Сухих, Карпусь) – 31:54 (5x4), 2:3 – Михайлов (Ишмаметьев, Воробьёв) – 62:34 (5x4)
«Нефтехимик» уступил «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 1:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
1 : 4
0:0, 0:1, 1:3
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
0:1 – Ху (О'Доннелл, Эрхардт) – 30:20 (5x4), 0:2 – Мокин (Васильев, Эрхардт) – 50:49 (5x4), 0:3 – Лебедев – 52:52 (4x5), 0:4 – Васильев – 54:27 (бул), 1:4 – Насыбуллин – 58:50 (5x5)
«Буран» в овертайме проиграл «Зауралью» — 4:5 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
4 : 5
0:0, 4:2, 0:2, 0:1
Зауралье
Курган
1:0 – Банцерев (Акиньшин, Злобин) – 20:22 (5x5), 1:1 – Дюкарев (Фаст, Болтанов) – 24:24 (5x5), 2:1 – Алексеев (Злобин, Артамонов) – 24:48 (5x5), 3:1 – Алёшин (Мурзин) – 29:39 (5x5), 3:2 – Князев (Болтанов) – 29:56 (5x5), 4:2 – Акиньшин (Артамонов, Злобин) – 37:04 (5x5), 4:3 – Князев (Болтанов, Фаст) – 54:12 (5x5), 4:4 – Болтанов (Князев, Черников) – 56:27 (5x5), 4:5 – Болтанов – 63:50 (3x3)
«Дизель» проиграл «Металлургу» Нк — 4:6.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
4 : 6
2:2, 0:2, 2:2
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Шубин (Бутузов, Вихарев) – 02:02 (5x5), 1:1 – Думбадзе (Тарасов) – 07:00 (5x5), 2:1 – Тарасов (Акишин, Думбадзе) – 17:37 (5x5), 2:2 – Макаров (Кокшаров, Гуляев) – 17:58 (5x5), 2:3 – Романцев (Скутар) – 27:29 (5x5), 2:4 – Шубин (Бутузов) – 35:41 (5x5), 2:5 – Медведев (Кокшаров, Макаров) – 46:49 (5x5), 3:5 – Воробьёв (Тарасов, Думбадзе) – 56:04 (5x4), 4:5 – Лопачук (Акмальдинов, Семичастнов) – 56:30 (5x5), 4:6 – Макаров (Кокшаров, Медведев) – 58:59 (en)
«Рязань» одолела «Рубин» — 3:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Рубин
Тюмень
1:0 – Репьях (Рукин, Щербов) – 16:52 (5x5), 2:0 – Воробьёв – 24:54 (5x5), 3:0 – Лебедев (Щербов, Мнацян) – 48:15 (5x5), 3:1 – Трубкин (Сафаралеев, Кочуров) – 51:04 (5x5)
«СКА-Нева» обыграл «Сарыарку» — 5:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
5 : 1
2:1, 2:0, 1:0
Сарыарка
Караганда
1:0 – Рычагов (Орлович-Грудков) – 02:59 (5x5), 2:0 – Коренев (Александров, Гимбатов) – 06:05 (5x4), 2:1 – Ломако (Сарваров, Ердаков) – 09:24 (5x5), 3:1 – Александров (Чуркин, Орлович-Грудков) – 22:33 (5x4), 4:1 – Александров (Гимбатов, Конозов) – 23:55 (5x4), 5:1 – Конозов (Гимбатов) – 57:49 (5x5)
«Динамо» СПб проиграло «Торпедо» — 2:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
2 : 3
0:0, 2:1, 0:1, 0:1
Торпедо
Усть-Каменогорск
0:1 – Соренсон (Далёйсен, Тривино) – 35:27 (5x5), 1:1 – Шевченко (Бирюков, Назаревич) – 36:42 (5x5), 2:1 – Яценко (Панков, Чебыкин) – 37:40 (5x5), 2:2 – Далёйсен (Тривино) – 42:31 (5x5), 2:3 – Торяник (Иван Иванов) – 63:00 (3x3)
В МХЛ было сыграно два матча.
«Динамо» СПб сумело взять верх над «Спартаком» — 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
2 : 0
0:0, 0:0, 2:0
МХК Спартак
Москва
1:0 – Дыняк (Шепитько, Ельшанский) – 49:35 (5x5), 2:0 – Васильев (Кудрявцев, Назаревич) – 58:43 (en)
«СКА-1946» обыграл «Крылья Советов» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Крылья Советов
Москва
0:1 – Показанников (Шабаев, Кевлин) – 00:59 (5x5), 1:1 – Иванов (Овечкин) – 07:52 (5x5), 2:1 – Ожгихин (Иванов, Курбатов) – 25:42 (5x5), 2:2 – Ермачихин (Гаврилов) – 26:03 (5x5), 3:2 – Жигалов (Царюк, Шабаров) – 43:40 (5x5), 4:2 – Николаев (Жигалов, Огирчук) – 54:30 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.