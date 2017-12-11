Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: 20-е подряд поражение ЦСК ВВС

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя девять матчей.



«Барс» на домашнем льду уступил «Соколу» в серии буллитов — 2:3 Б.

«Ижсталь» потерпела поражение во встрече с «Чэн Тоу» — 2:4.

ЦСК ВВС в овертайме проиграл «Ермаку» — 2:3 ОТ.

«Нефтехимик» уступил «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 1:4.

«Буран» в овертайме проиграл «Зауралью» — 4:5 ОТ.

«Дизель» проиграл «Металлургу» Нк — 4:6.

«Рязань» одолела «Рубин» — 3:1.

«СКА-Нева» обыграл «Сарыарку» — 5:1.

«Динамо» СПб проиграло «Торпедо» — 2:3 ОТ.

В МХЛ было сыграно два матча.



«Динамо» СПб сумело взять верх над «Спартаком» — 2:0.

«СКА-1946» обыграл «Крылья Советов» — 4:2.