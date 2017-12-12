Шайба Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон (3-я минута), Эндрю Лэдд (21) и Джон Таварес (22). За «Кэпиталз» гол забил Дмитрий Орлов (49). Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 22 минуты 26 секунд и 19 минут 30 секунд соответственно.

Победная серия «Кэпиталз» прервалась на отметке в 4 матча. «Айлендерс», напротив, прервали свою трёхматчевую серию поражений.

Видео гола Орлова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».