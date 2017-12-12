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Шайба Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон (3-я минута), Эндрю Лэдд (21) и Джон Таварес (22). За «Кэпиталз» гол забил Дмитрий Орлов (49). Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 22 минуты 26 секунд и 19 минут 30 секунд соответственно.

Победная серия «Кэпиталз» прервалась на отметке в 4 матча. «Айлендерс», напротив, прервали свою трёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 1
1:0, 2:0, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Нельсон (Клаттербак, Чимера) – 02:36 (5x5), 2:0 – Лэдд (де Хаан, Эберле) – 20:36 (5x5), 3:0 – Таварес (Бейли, Ли) – 21:34 (5x5), 3:1 – Орлов (Стивенсон, Бигл) – 48:23 (5x5)

Видео гола Орлова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

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