Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Даллас» одолел «Рейнджерс», Радулов забил в серии буллитов, у Бучневича 1 очко

Хоккей

«Даллас Старз» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время в составе «Далласа» отличился Юлиус Хонка (28-я минута). За «Рейнджерс» гол забил Рик Нэш (57). Овертайм прошёл без заброшенных шайб. Победный бросок за «Старз» в послематчевой серии исполнил
Джейсон Спецца.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Далласа» Александр Радулов отыграл 21 минуту 28 секунд и реализовал свой послематчевый буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Хонка (Линделль, Бенн) – 26:30 (5x5), 1:1 – Нэш (Шей, Бучневич) – 56:19 (5x5), 1:2 – Спецца – 65:00 ( ПБ)

Видео победного буллита в исполнении Спеццы можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

«У меня затрещали рёбра». Радулов напугал и рассмешил одноклубника
После второй передачи российского форварда «Далласа» главный тренер «Колорадо» заменил вратаря.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент