«Даллас» одолел «Рейнджерс», Радулов забил в серии буллитов, у Бучневича 1 очко

«Даллас Старз» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время в составе «Далласа» отличился Юлиус Хонка (28-я минута). За «Рейнджерс» гол забил Рик Нэш (57). Овертайм прошёл без заброшенных шайб. Победный бросок за «Старз» в послематчевой серии исполнил

Джейсон Спецца.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Далласа» Александр Радулов отыграл 21 минуту 28 секунд и реализовал свой послематчевый буллит.

Видео победного буллита в исполнении Спеццы можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».