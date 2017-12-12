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«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Детройта»

Хоккей

«Флорида Пантерз» одержал непростую победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Хенрик Зеттерберг вывел «Детройт» вперёд. «Флорида» отыгралась на 51-й минуте благодаря голу Винсента Трочека. Победу «Пантерз» принёс точный бросок Майка Мэтисона на 3-й минуте овертайма. Голкипер «Флориды» Джеймс Раймер отразил 34 броска по своим воротам.

Это поражение стало для «Ред Уингз» девятым в последних 10 встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 2
1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Зеттерберг (Дейли) – 18:27 (5x5), 1:1 – Трочек (Юбердо, Барков) – 50:09 (5x4), 1:2 – Мэтисон (Бьюгстад) – 62:02 (3x3)
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