«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Детройта»

«Флорида Пантерз» одержал непростую победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Хенрик Зеттерберг вывел «Детройт» вперёд. «Флорида» отыгралась на 51-й минуте благодаря голу Винсента Трочека. Победу «Пантерз» принёс точный бросок Майка Мэтисона на 3-й минуте овертайма. Голкипер «Флориды» Джеймс Раймер отразил 34 броска по своим воротам.

Это поражение стало для «Ред Уингз» девятым в последних 10 встречах.