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Гол Куликова помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»

Хоккей

«Виннипег Джетс» уверенно победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Виннипега» отличились Дмитрий Куликов (2-я минута), Мэтью Перро (25), Николай Элерс (35), Джош Моррисси (52) и Мэтт Хендрикс (60). За «Ванкувер» гол забил Брок Бисер (7). Нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 17 минут 54 секунды.

Этот результат позволил «Джетс» прервать серию из трёх поражений.

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НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 1
1:1, 2:0, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Куликов (Шайфли, Коннор) – 01:28 (5x5), 1:1 – Бисер (Седин, Седин) – 06:53 (5x5), 2:1 – Перро (Армиа, Литтл) – 24:55 (5x5), 3:1 – Элерс (Майерс, Перро) – 34:09 (5x4), 4:1 – Моррисси (Лоури, Копп) – 51:38 (5x5), 5:1 – Перро (Хендрикс) – 59:16 (5x5)

Видео гола Куликова можно посмотреть на странице «Джетс» в «Твиттере».

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