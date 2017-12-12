Гол Куликова помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»

«Виннипег Джетс» уверенно победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Виннипега» отличились Дмитрий Куликов (2-я минута), Мэтью Перро (25), Николай Элерс (35), Джош Моррисси (52) и Мэтт Хендрикс (60). За «Ванкувер» гол забил Брок Бисер (7). Нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 17 минут 54 секунды.

Этот результат позволил «Джетс» прервать серию из трёх поражений.

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Видео гола Куликова можно посмотреть на странице «Джетс» в «Твиттере».