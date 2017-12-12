Витковски дважды подрался с Хэйли в 1-й игре после 10-матчевой дисквалификации

«Детройт Ред Уингз» уступил «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата со счётом 1:2 ОТ.



Нападающий «Детройта» Люк Витковски дважды за матч подрался с нападающим «Флориды» Мишелем Хэйли. Сначала они сбросили перчатки в первом периоде, а затем во втором, оба раза получив по пять минут за драку.

Витковски провёл первую игру после 10-матчевой дисквалификации. Он был отстранён после матча с «Калгари Флэймз», когда был удалён до конца игры, но вернулся на лёд, поддавшись на провокацию Мэтта Ткачука, который на выходе ударил его клюшкой по ноге.

Видео первой драки можно посмотреть на канале hockeyfights.com в YouTube.

Видео второй драки можно посмотреть на канале hockeyfights.com в YouTube.