«Айлендерс» — «Вашингтон»: Орлов забил красивый гол в касание при контратаке

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:3.



Единственный гол «столичных» в третьем периоде забил защитник Дмитрий Орлов. Гости убежали в контратаку, Чандлер Стивенсон въехал в зону и отдал поперечную передачу на Орлова. Вратарь Ярослав Галак не успел переместиться, и россиянин в касание нанёс неотразимый бросок.

Эта шайба стала для Орлова третьей в сезоне. Он провёл на площадке 21 минуту 56 секунд, нанёс четыре броска, провёл три силовых приёма и завершил матч с показателем полезности «0».

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает Поскользнулся, упал, гол.

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».