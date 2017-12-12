Бисер сравнялся с Малкиным по голам в первых 28 играх сезона среди новичков

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипег Джетс» (1:5).



Он сравнялся с Евгением Малкиным по количеству голов в первых 28 играх сезона среди новичков за последние 28 лет. Российский форвард также забил 16 голов в дебютном сезоне-2006/07.



Больше всех шайб в 28 матчах дебютного сезона за это время забросил Теэму Селянне (23 в сезоне-1992/93), которому принадлежит снайперский рекорд НХЛ среди новичков (76). Александр Овечкин забросил 18 шайб в свои первые 28 игр.

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