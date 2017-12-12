Панарин запустит собственную линию одежды

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин решил запустить собственную линию одежды. Он обратился к болельщикам «твиттере» с просьбой придумать логотип.



«Провожу конкурс на логотип для линии одежды, которая скоро будет представлена. Победитель получит два билета на нашу игру, а также возможность встретиться со мной. Пожалуйста, присылайте мне и моему агенту свои идеи. Будьте изобретательны. Используйте прозвище, номер, картинку или всё, что вам нравится», — написал Панарин.

Панарин является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне, набрав 26 (7+19) очков в 30 матчах.