Экблад пропустил несколько ударов в голову и проиграл бой Гленденингу

«Флорида Пантерз» одержал победу в матче с «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1 ОТ.



В середине второго периода нападающий «Детройта» Люк Гленденинг толкнул на борт защитника «Флориды» Аарона Экблада, после чего между игроками завязалась драка. Гленденинг сбил с противника шлем, а затем провёл несколько ударов в голову, в концовке повалив Экблада на лёд. Оба хоккеиста получили по пять минут за драку, Гленденинг.



Кроме того, Люк Витковски дважды подрался с Мишелем Хэйли.



Видео драки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает Поскользнулся, упал, гол.