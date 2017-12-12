Малкин продлил серию с набранными очками до шести матчей

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2.

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает Поскользнулся, упал, гол.

Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голевой передачей и продлил свою серию с набранными очками до шести матчей. За это время он забросил две шайбы и сделал пять передач. Всего в сезоне Малкин набрал 28 (9+19) очков в 28 матчах.

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Видео гола Фила Кессела с передачи Малкина можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.