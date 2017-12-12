Овечкин: «Вашингтону» нужно царапаться и набирать очки, сегодня не получилось

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:3.

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает Поскользнулся, упал, гол.

«Очень важны очки, поэтому нужно побеждать, нужно царапаться, нужно всегда забирать одно или два очка. Что мне нужно, чтобы держать марку? Всё зависит от того, как двигается наше звено, как мы контролируем шайбу. Сегодня не получилось, но для этого есть завтрашний день. Будем пытаться выиграть завтра и играть намного лучше.



У нас один из самых сильных дивизионов. Даже если ты выиграл, это не означает, что ты войдёшь в зону плей-офф или будешь кого-то обгонять на много очков. Нужно побеждать, царапаться, собирать очки. К сожалению, сегодня не получилось», — сказал Овечкин в эфире телевидения НХЛ.

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Видео интервью Овечкина можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.