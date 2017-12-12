Нападающий «Колорадо» Якупов остался в запасе в третьем матче подряд

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в гостевом матче с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1.



Российский нападающий «лавин» Наиль Якупов не попал в состав команды в третьем матче подряд. «Колорадо» выиграл два матча из этих трёх.



Якупов до попадания в запас не набирал очков шесть игр подряд. Последний раз он выходил на лёд в игре с «Баффало Сэйбрз» и провёл на площадке менее 10 минут. В 26 матчах сезона на счету Якупова 10 (7+3) очков при показателе полезности «0». «Колорадо» занимает третье с конца место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

Дайте шанс Якупову! Советы тем, кто плохо начал сезон в НХЛ Треть чемпионата позади, но время ещё есть. Куда бежать и что делать?