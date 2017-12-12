Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 3-й гол Орлова, 6 бросков Овечкина

В ночь с 11 на 12 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Евгений Малкин продлил серию с набранными очками до шести матчей, Дмитрий Орлов забил третий гол в сезоне, а Дмитрий Куликов — второй. Александр Овечкин нанёс шесть бросков по воротам.

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает Поскользнулся, упал, гол.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 6 -1 22.26 - 0 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 2 0 19.30 7 из 16 2 1 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 3 0 20.00 7 из 12 0 0 Радулов (н) «Даллас» 0 0 4 +1 21.28 - 1 1 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 2 +1 15.26 - 0 2 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 0 0 -1 17.54 3 из 13 0 0 Орлов (з) «Вашингтон» 1+0 0 4 0 21.56 - 3 1 Куликов (з) «Виннипег» 1+0 0 1 +2 18.31 - 0 0 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 0 0 16.59 - 4 0

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