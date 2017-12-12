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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 3-й гол Орлова, 6 бросков Овечкина

Хоккей

В ночь с 11 на 12 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Евгений Малкин продлил серию с набранными очками до шести матчей, Дмитрий Орлов забил третий гол в сезоне, а Дмитрий Куликов — второй. Александр Овечкин нанёс шесть бросков по воротам.

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает
Поскользнулся, упал, гол.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»006-122.26-00
Кузнецов (н)«Вашингтон»002019.307 из 1621
Малкин (н)«Питтсбург»0+103020.007 из 1200
Радулов (н)«Даллас»004+121.28-11
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+102+115.26-02
Бурмистров (н)«Ванкувер»000-117.543 из 1300
Орлов (з)«Вашингтон»1+004021.56-31
Куликов (з)«Виннипег»1+001+218.31-00
Задоров (з)«Колорадо»000016.59-40

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