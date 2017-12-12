Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 3-й гол Орлова, 6 бросков Овечкина

В ночь с 11 на 12 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Евгений Малкин продлил серию с набранными очками до шести матчей, Дмитрий Орлов забил третий гол в сезоне, а Дмитрий Куликов — второй. Александр Овечкин нанёс шесть бросков по воротам.
События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает
Поскользнулся, упал, гол.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|6
|-1
|22.26
|-
|0
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|0
|19.30
|7 из 16
|2
|1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|3
|0
|20.00
|7 из 12
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|0
|4
|+1
|21.28
|-
|1
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|2
|+1
|15.26
|-
|0
|2
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|0
|-1
|17.54
|3 из 13
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|4
|0
|21.56
|-
|3
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|1+0
|0
|1
|+2
|18.31
|-
|0
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|0
|16.59
|-
|4
|0
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