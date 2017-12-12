Хичкок: было бы стыдно, если бы «Даллас» не взял два очка, показав такую игру

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок прокомментировал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1 Б.



«Мне было бы стыдно, если бы мы не взяли два очка, показав такую игру. Сейчас мы начинаем показывать сильную игру в формате «5 на 5». Мы создаём много голевых моментов и не позволяем этого сопернику, это хороший знак.



Что касается решения выпустить Спеццу на буллиты, то его принимал не я. Нам поступает информация от тренера на трибунах, мой ассистент Курт Фрэйзер говорит мне, что делать. Он ежедневно работает с этими ребятами и знает, кто забивает, какой вратарь уязвим. Я бы не отправил Спеццу бить третий буллит, но он сказал, что этот парень обыграет того парня», — цитирует Хичкока Dallas News.

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