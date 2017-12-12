13 декабря стартует московский этап Евротура, а 14 декабря сборная России проведёт свой первый матч с командой Швеции. Чего вы ждёте от Кубка Первого канала?

КХЛ — базовая лига сборной Канады. Кто сыграет перед Олимпиадой на КПК? Восходящие звёзды Швеции и Финляндии готовятся в молодёжному чемпионату мира, а корейцы везут в Москву загадочную сборную.

— Победы и только победы!

— Матча со сборной Канады.

— Хорошей игры, перед Олимпиадой это главное.

— Дебюта сборной Южной Кореи, это же экзотика!

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