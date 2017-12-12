13 декабря стартует московский этап Евротура, а 14 декабря сборная России проведёт свой первый матч с командой Швеции. Чего вы ждёте от Кубка Первого канала?
КХЛ — базовая лига сборной Канады. Кто сыграет перед Олимпиадой на КПК?
Восходящие звёзды Швеции и Финляндии готовятся в молодёжному чемпионату мира, а корейцы везут в Москву загадочную сборную.
— Победы и только победы!
— Матча со сборной Канады.
— Хорошей игры, перед Олимпиадой это главное.
— Дебюта сборной Южной Кореи, это же экзотика!
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.