Абрамов, Свечников и ещё 8 игроков присоединятся к молодёжной сборной в США

Молодёжная сборная России готовится к чемпионату мира, который начнётся в Баффало 26 декабря.

«Едем в Баффало только за первым местом». Как «молодёжка» готовится к МЧМ Команда Валерия Брагина хочет повторить российский успех 2011 года.

17 декабря команда отправится в Рочестер, где пройдёт заключительный этап подготовки к турниру. В США к команде присоединятся 10 кандидатов, выступающих в Северной Америке: вратарь Михаил Бердин («Су Фоллс», USHL), защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артём Минулин («Свифт Каррент»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), форварды Виталий Абрамов («Викториавилль»), Алексей Липанов, Андрей Свечников (оба — «Бэрри»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Герман Рубцов («Акади-Батхёрст»), Дмитрий Соколов («Садбэри»).

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