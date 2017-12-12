Тарасенко посетил школу для детей с ограниченными возможностями

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вместе с женой Яной посетил школу для детей с ограниченными возможностями.



Пара провела день с одним из классов и встретилась со всеми учениками. Дети получили в подарок по шайбе с автографом хоккеиста.

25-летний Тарасенко в текущем регулярном чемпионате принял участие в 31 матче и отметился 33 (14+19) набранными очками при показателе полезности «+18». Он является третьим бомбардиром команды.

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Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Владимира Тарасенко.