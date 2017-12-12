Игроки и тренеры «Северстали» приняли участие в акции «Пристегнись, Россия!»

«Северсталь» приняла участие во всероссийской акции по пропаганде безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!».

Во время кампании главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, его помощник тренер Павел Торгаев, а также вратари Юлиус Гудачек и Алексей Артамкин, нападающие Александр Бумагин и Александр Мерескин собственным примером показали, что безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас. Руководила процессом старший инспектор пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу подполковник полиции Анна Залюбовская.

Тренеры и игроки «Северстали» призвали всех автовладельцев пристёгивать ремень безопасности и использовать детские удерживающие устройства вне зависимости от того, сколько времени предстоит пробыть в пути.

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.