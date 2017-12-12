Скривенс: в Уфе обычно провожу время с котом, покупаю еду и готовлюсь к играм

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс рассказал об игре в КХЛ, а также о том, как проводит свободное время в Уфе.



«Я немногое знал о городах и КХЛ до перехода в минское «Динамо». Я слышал несколько забавных историй от ребят, которые здесь играли и вернулись, но ничего не может тебя подготовить. Это уникальная возможность переехать в другую страну, путешествовать по разным местам, узнавать культуру и работать. Для меня это хороший бонус. Здесь много отличий от моего дома. Но я и не ожидал, что все будет так же, поэтому рассматриваю это как возможность попробовать нечто новое.



Как я провожу свободное время? В последнее время его не так много. Меня приглашали в сборную Канады, было много игр на выезде. Когда я в Уфе, я обычно провожу время с котом, покупаю еду и готовлюсь к играм. Ничего особенного», — цитирует Скривенса пресс-служба клуба.

КХЛ — базовая лига сборной Канады. Кто сыграет перед Олимпиадой на КПК? Восходящие звёзды Швеции и Финляндии готовятся в молодёжному чемпионату мира, а корейцы везут в Москву загадочную сборную.