Рок Тичар стал игроком «Сибири»

«Сибирь» заключила односторонний контракт до конца сезона с нападающим Роком Тичаром, сообщается на официальном сайте КХЛ.

28-летний нападающий начинал сезон в «Автомобилисте», за который провёл восемь матчей и сделал четыре передачи при показателе полезности «-1». Клуб из Екатеринбурга расторг с ним контракт, после чего он подписал соглашение с «Торпедо». В новой команде Тичар набрал 3 (0+3) балла за результативность в 15 встречах при показателе полезности «0», после чего с ним также расторгли контракт. Всего в КХЛ на счету форварда 91 (40+51) очко в 198 матчах.