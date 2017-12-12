Московское «Динамо» поместило Андрея Кутейкина в список отказов

Московское «Динамо» поместило в список отказов защитника Андрея Кутейкина, сообщается на официальном сайте КХЛ.



33-летний защитник в этом сезоне провёл 42 матча и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-5». Всего в КХЛ на его счету 140 (52+88) баллов за результативность в 396 играх при показателе полезности «+68». Кутейкин является двукратным обладателем кубка Гагарина. Он выиграл трофей с «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2010/11 и со СКА в сезоне-2014/15. Контракт защитника рассчитан до конца сезона-2018/19.

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