Стали известны подробности матча рижского и минского «Динамо» под открытым небом

Рижское «Динамо» представило логотип матча на открытом воздухе, который состоится 20 января в столице Латвии. Это будет вторая встреча под открытым небом в истории КХЛ. Первый матч прошёл 2 декабря в Хельсинки между «Йокеритом» и СКА.



Рижане сыграют с минским «Динамо» на открытой хоккейной площадке «Рига Сити Спортс Комплекс». Специально для матча будут возведены трибуны на 8500 зрителей, а также создана вся необходимая инфраструктура. Встреча приурочена к 100-летию независимости Латвии. Билеты на игру поступят в продажу 15 декабря.

Первая «Зимняя классика» КХЛ: водка, пирожки Толванена и павший рекорд В Хельсинки было действительно круто.