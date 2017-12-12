Маккензи: если «Оттава» продолжит лететь в ад, обмен Карлссона возможен

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился мнением о будущем защитника Эрика Карлссона в «Оттаве Сенаторз».



«Обмен? Это вполне возможно. Будет оправданно вести разговор об этом летом. «Оттава»опускается всё ниже в турнирной таблице, так что, возможно, им стоит обсудить этот вариант. К тому же Пьер Дорион попросил всех игроков предоставить списки запрета на обмен. Некоторые скажут, что это формальность и он просто делает свою работу генерального менеджера. А часть её состоит в том, чтобы знать, куда он может обменять игроков, когда планирует совершать сделки. Потому что сейчас его клуб летит на ракете в ад.



Это не формальность, потому что, по моей информации, «Оттава» никогда раньше не просила Карлссона составить такой список. Но это не значит, что его обменяют до дедлайна. Если «Оттава» не выйдет из штопора, не выйдет в плей-офф или даже не будет бороться за место в восьмёрке, обмен возможен.



Не думаю, что клуб хочет его менять, но они могут решить, что это стоит сделать после того, как летом обсудят с ним новый контракт», — сказал Маккензи в эфире TSN.

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