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Главный судья КХЛ: нарушений стало меньше, люди дорожат друг другом

Хоккей

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов поделился впечатлениями от встречи с хоккейными комментаторами.

«Сегодняшнее общение мы специально построили на темах, которые интересовали комментаторов. И региональных, и московских. Попытался получше осветить их, обратить внимание на какие-то тонкости. Например, показал, с каких камер судьи просматривают моменты, как смотрят. Попросил в том случае, если комментаторы чего-то не знают, не делать скоропалительных выводов в эфире, лучше уточнить. Потому что неверное суждение может усугубить ситуацию. Я обязательно разошлю в ближайшее время «Руководство по судейству» региональным комментаторам.

У нас есть статистика, судя по которой общее количество нарушений уменьшилось. Люди стали дорожить друг другом. Это радует», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

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