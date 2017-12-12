Результаты женской хоккейной сборной России на ОИ-2014 аннулированы

Международный олимпийский комитет аннулировал результат женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает МОК. Россиянки тогда дошли до четвертьфинала.



«Российская команда дисквалифицирована на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправлена просьба внести соответствующие изменения в результаты соревнований», – указано в сообщении.



Напомним, сегодня также стало известно о пожизненном отстранении шести российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх.



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МОК пожизненно отстранил от участия в ОИ 6 российских хоккеисток