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С российской хоккеистки Анны Шохиной сняли обвинения в употреблении допинга

Хоккей

С хоккеистки сборной России Анны Шохиной сняты обвинения в употреблении допинга, информирует Inside The Games. В ходе заседания дисциплинарной комиссии было принято решение снять с россиянки все обвинения и допустить её к участию в Олимпийских играх.

Шохина стала второй российской спортсменкой, которая проходила по «Делу Освальда» и была оправдана.

Напомним, сегодня стало известно о пожизненном отстранении шести российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх — Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой и Галины Скибы.

МОК пожизненно отстранил от участия в ОИ 6 российских хоккеисток
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