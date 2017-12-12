Защитник «Витязя» Епишин дисквалифицирован на один матч

Защитник подмосковного «Витязя» Михаил Епишин дисквалифицирован на одну игру, информирует официальный сайт лиги.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Витязя» Михаила Епишина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) „Руководства по судейству сезона-2017/2018“ – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.12 Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.