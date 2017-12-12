ФХР: вопрос об участии женской сборной России на ОИ остаётся открытым

Заявление ФХР относительно решения МОК по дисквалификации игроков женской сборной.



«Федерация хоккея России ознакомилась с решениями Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета в отношении семи хоккеисток национальной сборной России.



Одна спортсменка признана невиновной в нарушении антидопинговых правил, шесть – пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве. Помимо этого комиссия заявила об аннулировании результатов выступления женской команды на Олимпийских играх в Сочи. Вопрос об участии женской сборной России по хоккею в Олимпийских играх в Корее остаётся открытым.



Отметим, что в ходе разбирательства в пробах хоккеисток запрещённых веществ обнаружено не было. ФХР считает выводы комиссии в отношении отстранённых спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений.



ФХР полностью поддерживает и строго следует правилам и рекомендациям ВАДА по организации антидопинговой деятельности, предпринимает на своём уровне необходимые меры по борьбе с допингом в соответствии установленными антидопинговыми правилами Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. Хоккеисты всех спортивных сборных команд России по хоккею безукоризненно выполняют требования Всемирного антидопингового агентства и проходят допинг-контроль на регулярной основе».

Результаты женской хоккейной сборной России на ОИ-2014 аннулированы