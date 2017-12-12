Флёри — о травме: получил головную боль, головокружение и проблемы зрения

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал о своём восстановлении после травмы.



«Я долго отсутствовал. Ждал, когда почувствую себя нормально, смогу присоединиться к команде, тренироваться с ней. Я рад, что вернулся. Я посчитал, что не всё так плохо. Думал, всё быстро пройдёт. Но на следующий день я получил полный набор симптомов: головная боль, головокружение, проблемы со зрением и так далее.



Через игру будет встреча с „Пингвинз“? Я помню об этом. Но до этого нам надо сыграть ещё один матч и провести несколько тренировок. Я хочу быть уверенным в своих силах, когда они приедут. Хорошо, что у меня есть шанс сыграть против них», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.



Видео, в котором Флёри получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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