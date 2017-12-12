«Торонто» отправил Никиту Сошникова в список травмированных

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» отправил в список травмированных российского нападающего Никиту Сошникова в связи с травмой нижней части тела, информирует Sportsnet. Из фарм-клуба вызван финский форвард Каспери Капанен.



24-летний Сошников в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в трёх матчах, не сумев записать на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "-2" и 0 минут штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду 10 минут за матч.



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