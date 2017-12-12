Источник: генеральный менеджер «Адмирала» сохранил аналогичный пост в ЦСК ВВС

Как сообщает «Самарское обозрение», новый генеральный менеджер «Адмирала» Сергей Сошников сохранил аналогичный пост в ЦСК ВВС.



«Генеральный директор самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС Сергей Сошников уехал во Владивосток, где возглавил местный ХК «Адмирал». При этом он продолжает оставаться на посту руководителя в ХК ЦСК ВВС, поскольку подписал заявление об уходе у человека, который к тому моменту уже никакой должности не занимал. Этот инцидент усугубил и без того тяжелую ситуацию в клубе-аутсайдере», — сообщает издание.

«Адмирал» подтвердил назначение Сергея Сошникова новым генеральным директором