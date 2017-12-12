Форвард Святослав Гребенщиков вернулся из ХК «Сочи» в СКА

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА достигли договоренности о переходе нападающего Святослава Гребенщикова в систему «армейцев», информирует официальный сайт черноморской команды. Сочинцы получили за игрока денежную компенсацию.



23-летний Гребенщиков присоединился к команде в октябре 2016 года, сыграв в свитере «леопардов» в 47 матчах за два неполных сезона. За этот период хоккеист набрал шесть (4+2) результативных баллов при показателе полезности "-7".



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