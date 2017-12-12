Галлан: Флёри стал лицом «Вегаса», его роль сложно переоценить

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал восстановление голкипера Марка-Андре Флёри после сотрясения мозга.



«Флёри хорошо выглядит. Он стал лицом клуба, когда мы выбрали его на драфте расширения. Его роль в команде сложно переоценить. Мы дадим ему возможность подготовиться к первой игре, и он сам решит, когда готов. Пока все говорит в пользу того, что Флёри будет играть завтра. Мы рассчитываем на это», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Флёри — о травме: получил головную боль, головокружение и проблемы зрения