Эверберг: не переживаю по поводу обмена, в «Нефтехимике» будет весело

Нападающий Деннис Эверберг поделился впечатлениями после обмена из омского «Авангарда» в нижнекамский «Нефтехимик».



«Я ещё не был в Нижнекамске, но будет интересно приехать в новую команду. Клубы находятся рядом в таблице. Пока знаю о „Нефтехимике“ не слишком много, против них практически не играл.



Переживаю ли из-за обмена? Нет. Это всегда может произойти, тут нет ничего очень важного. Думаю, в новой команде будет весело. От Омска только приятные впечатления остались», — цитирует Эверберга Hockey Sverige.

Нападающий «Авангарда» Эверберг перешёл в «Нефтехимик» в обмен на Ро