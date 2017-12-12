Э. Карлссон: «Зимняя классика» поможет Оттаве, её ресторанам и ночным клубам

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от «зимней классики», в которой «сенаторы» в Оттаве сыграют с «Монреаль Канадиенс».



«Думаю, все будет замечательно. Это важное событие в жизни города. Приедет много гостей. Это поможет бизнесу, в первую очередь ресторанам и ночным клубам, что в конечном итоге принесет пользу всей Оттаве. Нашим соперником будет „Монреаль“. Здесь много поклонников этой команды, так что будет очень интересно. Все получат удовольствие. С нетерпением жду этого события. Как и все остальные.



Я бы не сказал, что хоккей на улице уже умер, но с ним очень редко сталкиваешься. Поэтому, когда появляется шанс сыграть матч под открытым небом, надо им пользоваться», — цитирует Карлссона официальный сайт лиги.

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