Юниорская сборная России U17 уверенно обыграла команду США

12 декабря юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) провела заключительный выставочный матч перед стартом Турнира четырех наций. Игра со сверстниками из США состоялась в Великом Новгороде.



Счет в матче открыл нападающий Ростислав Халиуллин, но довольно быстро сборной США удалось сравнять. Тем не менее равным счет был недолго: Данил Гущин вывел сборную вперед, а дубль ассистента капитана, Василия Подколзина, во втором периоде снял все вопросы о победителе.



Россия U17 — США U17 — 4:1 (2:1; 1:0; 1:0);



1:0 Халиуллин (Пугачев);

1:1 Колфилд (Ролстон);

2:1 Зайцев (Гущин);

3:1 Подколзин (Гутик);

4:1 Подколзин (Николаев).



Вратари: Сартаков (Скотников) — Найт (Роу).



Броски: 25-29;

Штраф: 14-26.

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